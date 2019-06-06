Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСОRT на русском 06:45
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Этот опыт считают успешным», — цитирует его ТАСС.
Читать в источнике
Оценить322
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Политика
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»
Игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019.
Обновлено в 07:55
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Шакира пришла в испанский суд с двойником
Колумбийская певица Шакира, чтобы избежать внимания журналистов, освещавших судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов, прибегла к нескольким трюкам: она сняла место на подземной парковке и привела похожую на себя женщину, чтобы не попасть в объективы телекамер.
Обновлено в 08:25
Политика
Рада упростила получение гражданства иностранцам, воевавшим в Донбассе
Закон отменяет требования владеть украинским языком и постоянно проживать на Украине последние пять лет Верховная рада изменила порядок получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в силовой операции Киева в Донбассе.
Обновлено в 08:17
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Арбелоа предложил подписать сына Месси в «Реал»
Бывший защитник «Реала», посол мадридского клуба Альваро Арбелоа отреагировал на интервью форварда «Барселоны» Лионеля Месси, в котором тот рассказал, что его сын Матео болеет за «сливочных».
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Смартфон Nokia 2.2 показали на официальных рендерах
Сегодня компания HMD Global должна представить новые смартфоны Nokia, а одной из новинок станет модель с кодовым названием Nokia Wasp.
Обновлено в 06:30
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Авто
В России рекордно упали продажи автомобилей
В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Энергетика
Путин назвал цену нефти, которая устроит Россию
У России нет необходимости искусственно увеличивать цену на нефть, сообщил на встрече с представителями иностранной прессы президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:58
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»
Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.
Обновлено в 05:50
Общество
В России пожаловались на худший за всю историю нерест рыбы на Волге
Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в этом году на Волге ожидается один из худших за всю историю нерестов.
Обновлено в 09:14
Космос
Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019 ответил на вопрос о присутствии российских специалистов в Венесуэле.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Сербский доброволец в ДНР рассказал о трусости иностранных наемников из ВСУ
Сербский доброволец в ДНР, в недавнем прошлом — снайпер Деян Берич с позывным «Деки» рассказал о иностранных наемниках, которые участвуют в гражданской войне на Украине на стороне ВСУ.
Обновлено в 08:20
Теннис
17-летняя американка Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros
В полуфинале Roland Garros Анисимовой предстоит встретиться с Эшли Барти из Австралии, которая в 1/4 финала взяла верх над американкой Мэдисон Кис.
Обновлено в 08:38
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Космос
На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Свердловской области ищут трех пропавших детей
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Россияне негативно отнеслись к дополнительной пенсии
Россияне негативно отнеслись к идее о введении дополнительных ежемесячных отчислений с заработных плат на накопительную часть пенсии.
Обновлено в 05:04