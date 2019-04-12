Кремль считает конспирологической версию о связях Ассанжа с РоссиейКоммерсантъ 05:57

Это, скорее, относится к измерению конспирологии. Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.

Представитель Кремля, говоря об аресте, отметил лишь, что журналист был «независимым источником информации», которого подвергли преследованию. «С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности»,— сказал пресс-секретарь.

Кремль считает конспирологической версию о связях Ассанжа с Россией

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