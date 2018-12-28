Политика

Кремль считает беспочвенными опасения РУСАДА о спортивной изоляции
Коммерсантъ
05:51

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по поводу возможной спортивной изоляции страны.
Коммерсантъ05:51
Дмитрий Песков
Существует понимание того, как, в каком формате и в каком режиме это взаимодействие будет продолжаться и в какие сроки оно будет финализировано. Поэтому многие обеспокоенности, которые он выразил, они беспочвенны. Но в любом случае это экспертная точка зрения, она будет приниматься во внимание.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:48

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