Политика
Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрываРБК 05:57
Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным. По мнению Кудрина, на ситуации сказывается «неумение, или неспособность, или неготовность» провести нужные преобразования.
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Формулировки насчет каких-то „взрывов“ и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, об этом хорошо известно, это никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 07:26
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