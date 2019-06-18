Политика
Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрываРБК 05:57
Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным. По мнению Кудрина, на ситуации сказывается «неумение, или неспособность, или неготовность» провести нужные преобразования.
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Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено в 03:50
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено в 22:00
Происшествия
Кокорин просит направить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского клуба «Зенита» Александр Кокорин просит отправить его в одно исправительное учреждение с осуждённым на аналогичный срок младшим братом Кириллом Кокориным.
Обновлено в 21:36
Происшествия
В Москве задержали аферистов, заработавших 37 миллионов рублей на обналичке
Столичные полицейские задержали четырех человек, которые "заработали" 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:03
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Обновлено в 09:44
ЖКХ
Часть Благовещенска на двое суток останется без воды в начале июля
С 1 по 3 июля в Благовещенске будет остановлен водозабор "Северный".
Обновлено в 20:58
Здоровье
В восстановленной больнице под Дамаском за год врачи провели 7 тыс. операций
Обновлено в 22:04
Политика
Зеленский пообещал не допустить дефолта на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране не будет дефолта, поскольку Киев начинает новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.
Обновлено в 18:16
Общество
Еще три сахалинских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов
Еще трое сахалинских выпускников написали экзамен по русскому языку и физике на 100 баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.
Обновлено в 21:13
Интернет
Facebook выпускает свою криптовалюту Libra
Обновлено в 10:02
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Обновлено в 14:52
Авто
В Chery готовят второй премиальный кроссовер бренда Exeed
Китайская компания уже ведет разработку нового кроссовера, который в модельной линейке премиального бренда Exeed окажется вторым.
Обновлено в 14:52
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Здоровье
Врачи больницы имени Сперанского получили всероссийскую премию «Призвание»
Всероссийскую премию «Призвание» получили восемь врачей детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Сперанского.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ
В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Обновлено в 15:25
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Китае пять человек погибли из-за горного обвала
Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 21:44
Спорт
Платини освободили из-под стражи
Экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини освободили из-под стражи, сообщило во вторник, 18 июня, агентство France-Presse (AFP).
Обновлено в 21:24
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Политика
Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок
Президент США Дональд Трамп официально объявил o решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.
Обновлено в 21:11
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Музыка
Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
Обновлено в 22:04
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Меган и Гарри поделились подробностями своей свадьбы
В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16