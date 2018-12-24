Политика
Кремль рекомендовал губернаторам нанять ответственных за соцсети
Кремль рекомендовал губернаторам нанять ответственных за соцсетиРеальное время04:15
Кремль рекомендовал регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах для реагирования на жалобы жителей в интернете и курирования работы с системой "Инцидент-менеджмент".
Реальное время04:15
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с чего всё началось
О настоятельной рекомендации Кремля нанять в администрации регионов помощников губернаторов или создать отделы по SMM и интернет-коммуникациям в местных правительствах РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, подтвердили другой собеседник, близкий к администрации президента, и собеседник в руководстве одного из регионов.РБК03:19
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