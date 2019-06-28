Политика
Кремль рассказал о встрече Путина и ТрампаНезависимое телевидение Севастополя 08:40
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Он рассказал, что мероприятие было «довольно насыщенным по затронутым вопросам», сообщают Известия.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Музыка
Неизвестный угрожает убийством бывшей солистке группы «Тату»
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
За неделю шесть боевиков ВСУ покончили с собой — Народная милиция ЛНР
В течение прошлой недели шесть боевиков ВСУ тактической группы «Север» свели счёты с жизнью, заявил 28 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь выложила фото топлес
Российская актриса Юлия Снигирь продемонстрировала фолловерам на своей странице в Instagram новое фото топлес.
Обновлено в 08:15
Политика
Кадыров подхватил слова Путина про предателей
В интервью британской газете Financial Times Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением.
Обновлено в 08:41
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Футбол
Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»
Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой осложнили воры
Из графика выбились полсотни поездов. Виной всему — воры, которые срезали ночью кабель в районе станции Сходня рядом с Москвой.
Обновлено в 08:40
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Спорт
Сборная России обыграла Австралию в волейбольной Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу одержала победу в рамках предварительного турнира Лиги наций.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Авто
Новый пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре
Российские дилеры компании JAC Motors с 1 сентября 2019 года начнут принимать заказы на новый пикап JAC T6.
Обновлено в 04:38
Политика
ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных
Донецкая и Луганская народные республики освободили и передали украинской стороне четырех пленных.
Обновлено в 08:55
Энергетика
Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года
Обновлено в 07:31
Политика
Путин включил Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Шоу-бизнес
Дом Аниты Цой затопило из-за ливней
Обновлено в 06:21
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Политика
Путин пообщался с Меркель на G20
Президент России Владимир Путин побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Японии.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Футбол
Защитник «Уфы» Неделчару перешел в «Рому»
Обновлено в 08:09
Авто
Dodge представил «широкий» седан Charger
Компания Dodge представила новую модификацию седана Charger — исполнение Widebody с расширенным кузовом.
Обновлено в 09:05