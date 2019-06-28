Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Он рассказал, что мероприятие было «довольно насыщенным по затронутым вопросам», сообщают Известия.

Кремль рассказал о встрече Путина и Трампа

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