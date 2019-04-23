Политика
Кремль рассказал о предстоящих переговорах Путина и Ким Чен ЫнаВзгляд.ру 09:20
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Космос
Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников
«Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 18:59
Технологии
Названы пароли, которые нельзя использовать
Названы пароли, которые проще всего даются хакерам, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 01:39
Политика
США подписали контракт на строительство ледокола для Береговой охраны
Министерство обороны США во вторник сообщило о заключении контракта на строительства ледокола тяжелого класса для Береговой охраны.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Сын Ирины Цывиной расплакался, вспоминая о маме
Интервью Малахову дал сын актрисы Евгений Благонравов.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме в столичном районе Солнцево
Пожар в частном доме в московском районе Солнцево унес жизнь одного человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 17:25
Кино
В США умерла актриса Фэй Маккензи
Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено в 12:30
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Музыка
В Ариану Гранде прилетел лимон от фанатов Бейонсе
Во время выступления на фестивале Coachella в поп-певицу Ариану Гранде запустили лимон. Об этом сообщает издание The Sun.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Происшествия
СК показал последствия пожаров в Забайкалье
Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Общество
В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона
Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 17:40
Наука
Японское искусство вдохновило инженеров на кожу для робота-змеи
Новый змееподобный робот, благодаря сочетанию точных математических расчётов и японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
Футболист «Шинника» мячом сбил летящую утку
Футболист «Шинника» Валерий Цховербов во время матча точным пасом сбил птицу, пролетавшую низко над футбольным полем.
Обновлено в 01:44
Наука
Генетик: через пять лет мы будем есть CRISPR-еду
Различие между двумя технологиями настолько значительно, что в 2018 году Министерство сельского хозяйства США объявило, что оно не будет подвергать генетически отредактированные культуры какому-либо дополнительному контролю.
Обновлено в 08:28
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Политика
Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России
18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
Обновлено в 13:41
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03