Политика

Кремль рассказал о предстоящих переговорах Путина и Ким Чен ЫнаВзгляд.ру 09:20

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Японские СМИ: Россия предложит КНДР вернуться к шестисторонним переговорам

РИА Новости19:16

Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля

Коммерсантъ09:23

Кремль подтвердил, что Путин и Ким Чен Ын встретятся во Владивостоке 25 апреля

Интерфакс09:07

Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке

ТАСС09:20

В Кремле назвали дату встречи Путина и Ким Чен Ына

Rambler News Service09:00

Ушаков рассказал, о чем будут говорить Путин и Ким Чен Ын 25 апреля

REGNUM10:20

Политолог назвал тему переговоров Путина и Ким Чен Ына

Известия05:02
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Космос

Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников

«Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 18:59
Технологии

Названы пароли, которые нельзя использовать

Названы пароли, которые проще всего даются хакерам, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 01:39
Политика

США подписали контракт на строительство ледокола для Береговой охраны

Министерство обороны США во вторник сообщило о заключении контракта на строительства ледокола тяжелого класса для Береговой охраны.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес

Сын Ирины Цывиной расплакался, вспоминая о маме

Интервью Малахову дал сын актрисы Евгений Благонравов.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в доме в столичном районе Солнцево

Пожар в частном доме в московском районе Солнцево унес жизнь одного человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 17:25
Кино

В США умерла актриса Фэй Маккензи

Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено в 12:30
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08
Общество

Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Общество

Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе

Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Музыка

В Ариану Гранде прилетел лимон от фанатов Бейонсе

Во время выступления на фестивале Coachella в поп-певицу Ариану Гранде запустили лимон. Об этом сообщает издание The Sun.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Происшествия

СК показал последствия пожаров в Забайкалье

Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Общество

В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона

Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
Транспорт

ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Политика

Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

Российские С-300 в Сирии уничтожили израильскую «ракету-убийцу»

Обновлено в 08:26
Наука

Японское искусство вдохновило инженеров на кожу для робота-змеи

Новый змееподобный робот, благодаря сочетанию точных математических расчётов и японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол

Футболист «Шинника» мячом сбил летящую утку

Футболист «Шинника» Валерий Цховербов во время матча точным пасом сбил птицу, пролетавшую низко над футбольным полем.
Обновлено в 01:44
Наука

Генетик: через пять лет мы будем есть CRISPR-еду

Различие между двумя технологиями настолько значительно, что в 2018 году Министерство сельского хозяйства США объявило, что оно не будет подвергать генетически отредактированные культуры какому-либо дополнительному контролю.
Обновлено в 08:28
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Политика

Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России

18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
Обновлено в 13:41
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
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