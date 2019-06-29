Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400Газета.Ru 11:34
В Кремле заявили, что контракт на поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, заключенный между Россией и Турцией, предполагает также частичную передачу технологий производства. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал о приоритетном значении этого контракта для страны.
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