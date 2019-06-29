Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400Lenta.ru 07:39
Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика
Либеральная идея начинает поедать сама себя, считает Путин
По словам Владимира Путина, либеральная идея уже начинает поедать сама себя.
Обновлено в 04:43
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь
Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ
Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиян
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Театры
Олег Меньшиков вручил театральные премии
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Корпорация Skoda проведет испытания в десяти российских городах
Обновлено в 06:22
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Обновлено в 03:50
Происшествия
Люди застряли на аттракционе «Ракета» в парке Петербурга «Диво Остров»
Жители Петербурга сообщили, что посетители местного парка развлечений "Диво остров" застряли на аттракционе "Ракета" в субботу, 29 июня.
Обновлено в 08:11
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Авто
Alpina выпустит свою версию BMW 8 серии Gran Coupe
В своем обширном каталоге M Performance, компания BMW уже представила множество способов того, как будущий владелец 8-й серии Gran Coupe сможет персонализировать стильный большой седан.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове
При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 09:24
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Автоспорт
Магнуссен потеряет пять мест на старте Гран-при Австрии
Обновлено в 08:22
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Обновлено в 03:11
Музыка
На Ural Music Night отменили выступления ЛСП и Хаски из-за давки
Через 30 минут было решено приостановить концерт, чтобы попросить людей больше не залезать на ограду, а еще через 5 минут выступление было отменено вовсе.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:55
Музыка
Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 04:11
Общество
Стало известно, когда население Петербурга достигнет шести миллионов
Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) опубликовало прогноз изменения населения в городах и областях СЗФО до 2036 года.
Обновлено в 09:28
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05