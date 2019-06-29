Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400Lenta.ru 07:39

Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Поставки С-400: Россия поделится с Турцией технологиями

Вести.Ru07:25

В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400

Газета.Ru07:54

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

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Песков: контракт по С-400 включает частичную передачу технологий Анкаре

RT на русском07:28

Песков сообщил о частичной передаче Турции технологий комплекса С-400

РБК08:30

Кремль рассказал о частичной передаче Турции технологий комплекса С-400

ТАСС07:18

Песков прокомментировал контракт по поставкам С-400 Турции

РИА Новости06:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика

Либеральная идея начинает поедать сама себя, считает Путин

По словам Владимира Путина, либеральная идея уже начинает поедать сама себя.
Обновлено в 04:43
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В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь

Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Происшествия

30 человек пострадали в драке на месторождении Тенгиз в Казахстане

Обновлено в 08:25
Политика

Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ

Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Новейший миномет «Дрок» поступит на вооружение Минобороны

Обновлено в 02:18
Экономика

Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
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Олег Меньшиков вручил театральные премии

Обновлено вчера в 16:23
Авто

Корпорация Skoda проведет испытания в десяти российских городах

Обновлено в 06:22
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Обновлено в 03:50
Происшествия

Люди застряли на аттракционе «Ракета» в парке Петербурга «Диво Остров»

Жители Петербурга сообщили, что посетители местного парка развлечений "Диво остров" застряли на аттракционе "Ракета" в субботу, 29 июня.
Обновлено в 08:11
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Авто

Alpina выпустит свою версию BMW 8 серии Gran Coupe

В своем обширном каталоге M Performance, компания BMW уже представила множество способов того, как будущий владелец 8-й серии Gran Coupe сможет персонализировать стильный большой седан.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 09:24
Политика

В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

Обновлено вчера в 02:50
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Автоспорт

Магнуссен потеряет пять мест на старте Гран-при Австрии

Обновлено в 08:22
Общество

Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье

По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Обновлено в 03:11
Музыка

На Ural Music Night отменили выступления ЛСП и Хаски из-за давки

Через 30 минут было решено приостановить концерт, чтобы попросить людей больше не залезать на ограду, а еще через 5 минут выступление было отменено вовсе.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:55
Музыка

Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 04:11
Общество

Стало известно, когда население Петербурга достигнет шести миллионов

Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) опубликовало прогноз изменения населения в городах и областях СЗФО до 2036 года.
Обновлено в 09:28
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
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