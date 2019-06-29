Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400Lenta.ru 07:39
Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Игры
WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры
WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Обновлено в 13:10
Общество
За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час
О новых подробностях в расследовании причин, приведших к гибели двух самолетов Boeing 737 MAX написало информационное агентство Bloomberg.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика
Трамп обещал не вводить санкции против Турции из-за покупки С-400
Президент Дональд Трамп заверил в ходе личной встречи, что не будет вводить санкции против Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил турецкий лидер Реджеп Таийпа Эрдогана агентству Reuters.
Обновлено в 13:27
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин и Трамп встретились на G20
Например, еще 12 июня американский лидер заявлял, что планирует переговоры, а пресс-секретарь российского президента в это же время подчеркивал: «Американцы не инициировали подготовку к встрече Путина и Трампа, она не ведется».
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Наука
Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться
Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).
Обновлено 26 июня в 03:00
Единоборства
Чехиркин выиграл золото Европейских игр в греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин выиграл золото Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Экономика
МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка
III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (6 +) состоятся 10 – 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум".
Обновлено вчера в 09:56
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Музыка
Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night
Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28