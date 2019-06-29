Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400Lenta.ru 07:39

Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Газета.Ru11:34

Кремль рассказал о частичной передаче Турции технологий комплекса С-400

ТАСС07:18

Песков сообщил о частичной передаче Турции технологий комплекса С-400

РБК08:30

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Lenta.ru07:39

Песков: контракт по С-400 включает частичную передачу технологий Анкаре

RT на русском07:28

Поставки С-400: Россия поделится с Турцией технологиями

Вести.Ru07:25

В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400

РИА Новости09:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Игры

WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
Обновлено в 07:54
Автоспорт

Льюиса Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку соперника

Обновлено в 14:08
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Обновлено в 13:10
Общество

За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час

О новых подробностях в расследовании причин, приведших к гибели двух самолетов Boeing 737 MAX написало информационное агентство Bloomberg.
Обновлено в 07:26
Общество

Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка

Обновлено в 14:17
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика

Трамп обещал не вводить санкции против Турции из-за покупки С-400

Президент Дональд Трамп заверил в ходе личной встречи, что не будет вводить санкции против Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил турецкий лидер Реджеп Таийпа Эрдогана агентству Reuters.
Обновлено в 13:27
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин и Трамп встретились на G20

Например, еще 12 июня американский лидер заявлял, что планирует переговоры, а пресс-секретарь российского президента в это же время подчеркивал: «Американцы не инициировали подготовку к встрече Путина и Трампа, она не ведется».
Обновлено вчера в 06:23
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Наука

Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться

Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).
Обновлено 26 июня в 03:00
Единоборства

Чехиркин выиграл золото Европейских игр в греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин выиграл золото Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Экономика

МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (6 +) состоятся 10 – 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум".
Обновлено вчера в 09:56
Музыка

Алибасов отказался от трансгендеров в новом составе группы «На-На»

Обновлено в 08:50
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено в 11:37
Армия и оружие

ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории

Обновлено в 09:15
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Музыка

Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night

Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
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