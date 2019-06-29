Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400Lenta.ru 07:39
Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Футбол
Мелкадзе показал финт с бутылкой
Форвард Георгий Мелкадзе показал финт с использованием бутылки.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Происшествия
Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех
Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Музыка
Сосо Павлиашвили – певец, актёр, композитор
Обновлено в 03:53
Общество
Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым
Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Общество
Росстат заплатит почти 1 млрд рублей за рекламу переписи населения
Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
Обновлено в 11:06
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 получит 6,39-дюймовый экран
Согласно имеющейся информации, мобильное устройство получит 6,39-дюймовый AMOLED-экран при яркости 600 кд/м2.
Обновлено в 02:12
Общество
Хлеб в Тулуне подорожал до 140 рублей за буханку
Буханка хлеба в некоторых районах Тулуна подорожала до 140 рублей.
Обновлено в 10:11
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России
Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:43
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Футбол
«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева вслед за Глушаковым
Обновлено в 10:27
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Путин подвел итоги саммита G20: Прорывов не было
Обновлено в 09:48
Футбол
Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии
Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
Обновлено в 10:35
Наука
Американцы похвастали манёврами нового вертолёта-разведчика
В рамках нового этапа испытаний, вертолёт провел несколько манёвров на небольшой высоте и скоростных пролётов.
Обновлено 26 июня в 13:41
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Энергетика
Украинские ученые заявили о значительных неразведанных запасах нефти и газа
Геологи утверждают о наличии «колоссальных запасов» сланцевого газа, нефти, метана и газогидратов, а наиболее перспективным для освоения является Восточный нефтегазоносный регион.
Обновлено в 09:33
Политика
Американским компаниям разрешат торговать с Huawei
Американским компаниям разрешат продавать свое оборудование китайской Huawei.
Обновлено в 04:42