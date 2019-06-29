Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400Lenta.ru 07:39

Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400

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Кремль рассказал о частичной передаче Турции технологий комплекса С-400

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Вести.Ru07:25

В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
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