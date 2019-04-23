Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен ЫнаLenta.ru 09:28
Ранее газета «Коммерсантъ» назвала 25 апреля датой встречи Ким Чен Ына и Путина. Также издание указывало, что вечером того же дня Путин отправится в Китай на саммит стран «Пояса и пути», а Ким Чен Ын останется в России до 26 апреля. Впервые Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию 18 апреля.
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Совместно с другими так или иначе вовлеченными странами будем продолжать работать над формированием предпосылок и благоприятной атмосферы для достижения серьезных договоренностей по урегулированию проблемы Корейского полуострова.
— Юрий Ушаков, российский дипломатТелеканал 360° 09:02
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