Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен ЫнаLenta.ru 09:28
Ранее газета «Коммерсантъ» назвала 25 апреля датой встречи Ким Чен Ына и Путина. Также издание указывало, что вечером того же дня Путин отправится в Китай на саммит стран «Пояса и пути», а Ким Чен Ын останется в России до 26 апреля. Впервые Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию 18 апреля.
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