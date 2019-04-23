Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен ЫнаLenta.ru 09:28

Ранее газета «Коммерсантъ» назвала 25 апреля датой встречи Ким Чен Ына и Путина. Также издание указывало, что вечером того же дня Путин отправится в Китай на саммит стран «Пояса и пути», а Ким Чен Ын останется в России до 26 апреля. Впервые Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию 18 апреля.
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Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля

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