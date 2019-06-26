Политика
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и ТрампаRambler News Service 07:01
Кремль не исключает встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита G20, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
Обновлено в 13:46
Спорт
WADA собирается открыть свыше 100 дел против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство рассчитывает, что по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории будет открыто более 100 дел против российских спортсменов.
Обновлено в 09:57
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
Список адресов, где установлены камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы, может появиться в открытом доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Обновлено в 14:35
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Общество
Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца
В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
Обновлено в 15:18
Наука
Беспохмельное пиво создали в России
Обновлено в 06:09
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»
Обновлено 24 июня в 23:27
Политика
Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Общество
В Петербурге впервые сразу три школьника получили по 300 баллов на ЕГЭ
"Впервые за всю историю проведения в Санкт-Петербурге государственной итоговой аттестации сразу три выпускника стали 300-балльниками, то есть получили максимальные оценки одновременно по трем предметам", - говорится в Telegram-канале комитета.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В центре Энгельса горит вещевой рынок
На момент возникновения пожара рынок был закрыт для посетителей.
Обновлено в 12:41
Общество
Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети
Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.
Обновлено в 05:06
Путешествия
В Грузии остается 930 организованных туристов из России
В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Авто
Экспертами были названы самые выносливые кроссоверы
По результатам проведенного исследования были названы автомобили с пробегом более 300 000 километров, которые не подвергались серьезному ремонту.
Обновлено в 14:37
Общество
Финляндия экстрадировала россиянку в США
Гражданка России Мира Тэрада (Оксана Вовк), которую Финляндия задержала по американскому запросу, передана США, говорится в сообщении ее доверенного лица Яли Райта.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Единственное, он переживает, как общество отнесется к этому.
Обновлено в 13:19
Политика
Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Общество
Бренд нижнего белья от Ким Кардашьян «Kimono» разозлил жителей Японии
Новая линейка корректирующего белья от американской модели Ким Кардашьян разозлила жителей Японии.
Обновлено в 10:51
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос в прокуратуру
Военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Обновлено в 07:36