В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и ТрампаRambler News Service 07:01

Кремль не исключает встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита G20, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

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