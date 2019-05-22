Армия и оружие
Сенатор прокомментировала американский ультиматум Турции из-за С-400Вечерняя Москва 05:46
Турция не поддастся ультиматуму США и не расторгнет сделку с Россией по закупке С-400. Такое мнение в комментарии ФАН озвучила член Совета Федерации Ольга Тимофеева. США дали Турции две недели на то, чтобы Анкара отказалась от покупки зенитных ракетных комплексов у России.
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К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:17
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Гутенёв: Американский ультиматум вряд ли изменит позицию Турции по С-400
Московский Комсомолец Турция05:48
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Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Улюкаев решил развестись с женой
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Экономика
Доля безналичных расчетов в России на начало мая выросла до 61%
Доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ на начало мая выросла до 61% с 53% на конец 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
В Москве в лаборатории инновационного центра "Сколково" разлилось пять граммов брома.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть
Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
Обновлено в 10:19
Экономика
ЦБ запретит банкноты «банка приколов»
Регулятор планирует предложить ввести административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые похожи на билеты Банка России.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку
В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил о прекращении голодовки.
Обновлено в 08:33
Политика
Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян
Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Игры
В «М.Видео» распродают приставки и игры со скидками до 70%
Акция распространяется на игры для различных платформ: и для PS4, и для Xbox, и для PC. Со скидкой также продают приставку Nintendo Switch.
Обновлено в 09:27
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли шведов в матче чемпионата мира
Российская команда выиграла все семь встреч на групповом этапе и стала первой в группе В. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США, которая заняла четвертое место в группе А.
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы «Френдзона»
Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась подробностями родов
Посол чемпионата мира по футболу 2018 и модель Виктория Лопырева, впервые ставшая матерью в феврале текущего года, решила поделиться с поклонниками подробностями родов.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру после родов
Некоторые обратили внимание на то, что у Регины после родов увеличилась грудь, сообщает Obozrevatel.
Обновлено в 08:31
Футбол
Колосков отреагировал на информацию о переезде Дзюбы в Англию
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался относительно новости о переезде нападающего питерского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в Англию, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Обновлено в 07:33
Политика
Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя
Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя.
Обновлено в 08:32
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Брандта
Обновлено в 10:15
Музыка
95 лет назад родился Шарль Азнавур
Обновлено в 06:07
Единоборства
Конор Макгрегор уверен, что еще подерется с Нурмагомедовым
Напомним, что Нурмагомедов сразу после победы над Макгрегором перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла небольшая потасовка.
Обновлено в 03:05
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15