Армия и оружие

Сенатор прокомментировала американский ультиматум Турции из-за С-400Вечерняя Москва 05:46

Турция не поддастся ультиматуму США и не расторгнет сделку с Россией по закупке С-400. Такое мнение в комментарии ФАН озвучила член Совета Федерации Ольга Тимофеева. США дали Турции две недели на то, чтобы Анкара отказалась от покупки зенитных ракетных комплексов у России.
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Дмитрий Песков
К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:17

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