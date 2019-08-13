Армия и оружие

Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках РоссииЕвразия.Эксперт 10:16

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты «многое узнали в связи с неудачей» на полигоне под Северодвинском, и что они являются обладателями аналогичных, но «более современными технологий». Песков отметил, что информация об подобных военных разработках США не стала новостью для Кремля.
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Lenta.ru06:30
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
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