Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты «многое узнали в связи с неудачей» на полигоне под Северодвинском, и что они являются обладателями аналогичных, но «более современными технологий». Песков отметил, что информация об подобных военных разработках США не стала новостью для Кремля.

Футбол Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах» Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.

Общество В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Армия и оружие Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник» Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Происшествия Начальник тюрьмы США, где покончил с собой Эпштейн, временно отстранен Начальник тюрьмы в Манхэттене, где покончил с собой обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн, временно отстранен от исполнения обязанностей и переведен в региональный офис Бюро тюрем США.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Политика На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.

Футбол «Барселона» приостановила переговоры с ПСЖ по Неймару Руководство «Барселоны» решило приостановить переговоры с ПСЖ по переходу нападающего Неймара.

Армия и оружие Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.

Футбол Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду» Во вторник, 13-го августа, форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба окончательно развеял слухи о том, что они может покинуть северную столицу и перебраться в один из клубов английского первенства.

Футбол Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.

Общество Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.

Общество В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Наука Больше двух чашек кофе в день могут вызывать головные боли Ученые не рекомендуют выпивать больше двух чашек кофе в день. В больших количествах этот напиток вызывает частые головные боли.

Общество В России изменят правила выплаты детских пособий Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что в России изменят правила выплаты детских пособий.

Происшествия Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек Число погибших в автоаварии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по краю.

Экономика Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.

Происшествия Пожар в лесу на Черноморском побережье Кубани ликвидировали Пожар в лесу в районе бухты Инал в Туапсинском районе Краснодарского края на площади 0,8 гектара ликвидирован, сообщает ГУМЧС по региону.

Политика Калужский радиотехнический институт попал под санкции США Как передает "Интерфакс", данное решение американский Минторг объяснил тем, что КНИРТИ является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии", ранее попавшего в черные списки.

Наука Японские ученые научились тормозить сперматозоиды с Х-хромосомой Японские ученые придумали простой способ замедления сперматозоидов с Х-хромосомой путем избирательной активации рецепторов из семейства TLR.

Экономика Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.