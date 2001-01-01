Политика
Кремль прокомментировал выдачу российских паспортов на УкраинеURA.Ru 05:34
Пока решений в отношении всех граждан Украины нет, заметил пресс-секретарь президента РФ. 24 апреля Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение паспорта гражданина РФ жителям Донбасса. Позже в Facebook Владимир Зеленский прокомментировал выдачу российских паспортов всем украинцам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Марков прокомментировал возможность выдачи российских паспортов всем жителям Украины
Политическая Экспертизавчера в 02:44
Эксперт объяснил, кому было адресовано послание Путина о выдаче российских паспортов украинцам
ПолитРоссиявчера в 14:15
Как Зеленский отреагировал на возможность выдачи российских паспортов всем украинцам
RT на русскомвчера в 09:23
Политолог прокомментировал возможность выдачи российских паспортов всем жителям Украины
Актуальные Новостивчера в 06:46
Политолог: Заявление Путина — это жесткий ответ всем западным критикам
Вечерняя Москва27 апреля в 10:15
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о российских паспортах
Кремль тщательно фиксирует заочный обмен заявлениями между Москвой и Киевом на тему предоставления российского гражданства для жителей ДНР, ЛНР, а в перспективе и для всех украинцев.
Обновлено в 07:12
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:46
Общество
Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу
Обновлено в 08:41
Наука
В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Наука
Российские ученые описали взаимодействия между двумя газами
Обновлено в 06:42
Футбол
Суперкубок Испании сменит формат
В турнире примут участие "Барселона", "Атлетико", "Валенсия" и "Реал". Ранее сообщалось, что Суперкубок Испании может сменить прописку.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
Шестеров до сих пор скрываются и объявлены в розыск – в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Наука
Энтомологи открыли 103 новых вида долгоносиков
Обновлено в 09:23
Происшествия
Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина
Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции
В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Финансы
Эксперт оценил дедолларизацию во внешней торговле России
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил дедолларизацию во внешней торговле России.
Обновлено в 10:16
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Обновлено в 07:42
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Экономика
Чистая прибыль ТГК-2 в 1-м квартале сократилась на 9%
Дебиторская задолженность возросла с начала года на 6,3% и на 30 марта составила 8 млрд 540,9 млн рублей, кредиторская, напротив, уменьшилась на 6%, до 8 млрд 178,7 млн рублей.
Обновлено в 10:16
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Футбол
Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Политика
Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства
Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу
По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
Обновлено в 08:54