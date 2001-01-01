Политика

Кремль прокомментировал выдачу российских паспортов на УкраинеURA.Ru 05:34

Пока решений в отношении всех граждан Украины нет, заметил пресс-секретарь президента РФ. 24 апреля Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение паспорта гражданина РФ жителям Донбасса. Позже в Facebook Владимир Зеленский прокомментировал выдачу российских паспортов всем украинцам.
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о российских паспортах

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Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Происшествия

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Обновлено в 06:19
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Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции

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Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

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