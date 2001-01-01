Политика

Кремль прокомментировал выдачу российских паспортов на УкраинеURA.Ru 05:34

Кремль принял во внимание заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, который прокомментировал тему выдачи российских паспортов гражданам Украины. Об этом на ежедневном брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль прокомментировал выдачу российских паспортов на Украине

URA.Ru05:34

Путин и Зеленский обменялись сигналами. Комментарий Георгия Бовта

BFM.ruвчера в 20:48

Как Зеленский отреагировал на возможность выдачи российских паспортов всем украинцам

RT на русскомвчера в 09:23
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Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Обновлено в 07:20
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В центре Петербурга иномарка сбила девочку на переходе

Обновлено в 08:47
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Обновлено в 08:45
Политика

Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти

Россиянин Юрий Картыжев, впервые признанный судом виновным в нарушении нового закона о неуважении к власти, обжаловал решение суда.
Обновлено в 08:47
Кино

Зрители остались недовольны недостатком Капитана Марвел в «Мстителях»

Поклонники Капитана Марвел остались недовольны тем, что создатели "Мстителей" слишком мало показывали им их любимого персонажа.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд

Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Происшествия

На Урале в массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда

Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело» 55-летняя Рита Севрюгина погибла в ДТП.
Обновлено в 09:09
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию

Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему председателю правления МИА-банка Владимиру Корьевкину.
Обновлено в 05:31
Футбол

Андрей Тихонов: «„Крылья Советов“ рассчитались не полностью»

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сообщил, что клуб не до конца рассчитался с ним по долгу.
Обновлено в 09:04
Транспорт

Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия

«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Энергетика

Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией

По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Политика

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в работе на российских военных

Обновлено в 09:01
Технологии

«Билайн» и «Связной» объявили о сотрудничестве

Объединённая компания «Связной | Евросеть» и оператор сотовой связи «Билайн» объявили о заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения

Обновлено в 07:23
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Авто

Toyota открыла свой собственный Нюрбургринг

Японская марка начала частичную эксплуатацию Технического центра Toyota Shimoyama — нового научно-исследовательского центра, расположенного в центре Тойота-Сити в префектуре Аити, Япония.
Обновлено в 00:34
Хоккей

Россия проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира

Обновлено вчера в 16:27
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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