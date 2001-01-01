Политика

Кремль прокомментировал выдачу российских паспортов на УкраинеURA.Ru 05:34

Пока решений в отношении всех граждан Украины нет, заметил пресс-секретарь президента РФ. 24 апреля Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение паспорта гражданина РФ жителям Донбасса. Позже в Facebook Владимир Зеленский прокомментировал выдачу российских паспортов всем украинцам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кремль прокомментировал выдачу российских паспортов на Украине

URA.Ru05:34

Марков прокомментировал возможность выдачи российских паспортов всем жителям Украины

Политическая Экспертизавчера в 02:44

Политолог прокомментировал возможность выдачи российских паспортов всем жителям Украины

Актуальные Новостивчера в 06:46

Эксперт объяснил, кому было адресовано послание Путина о выдаче российских паспортов украинцам

ПолитРоссиявчера в 14:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Варвара Визбор отреагировала на скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:15
Космос

Астрономы не нашли светового «эхо» от слияния черной дыры и пульсара

Пока ни одна обсерватория не смогла обнаружить вспышку, порожденную столкновением черной дыры и нейтронной звезды в созвездии Лиры, следы которого гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO нашли в пятницу.
Обновлено в 05:55
Авто

Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами

Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Общество

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Хоккей

Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Политика

Грузия отказала во въезде российским байкерам

Обновлено в 07:41
Авто

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено в 03:03
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии

Обновлено в 05:26
Происшествия

Почти 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за сильного снегопада

По данным метеослужбы Канады, в городе за сутки выпало до 15 см снега.
Обновлено вчера в 19:08
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть паспорт Саакашвили

Владимир Путин назвал незаконным лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства и посоветовал избранному президенту Владимиру Зеленскому вернуть паспорт экс-главе Одесской области.
Обновлено в 07:31
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Британка лишилась миллионов из-за любви к Джейсону Стэйтему

Жительница Великобритании рассказала, как лишилась большой суммы денег из-за того, что поверила онлайн-мошеннику, представившемуся ей Джейсоном Стэйтемом.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Великобритании загорелся лес Винни-Пуха

Огонь стал стремительно распространяться в ночь на понедельник в том самом лесу Эшдаун Восточного Сассекса, который описан в рассказе Алана Милна "Винни-Пух", сообщает ВВС.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке

Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Происшествия

В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста

Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Глава Орска Андрей Одинцов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Василий Козупица.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Футбол

Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол

Обновлено вчера в 11:38
Экономика

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Общество

Шесть изменений, которые ожидают учеников России

Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Политика

Украинский министр назвал жителей Донбасса «мерзостью»

Министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил с провокационными заявлениями в адрес жителей Донбасса: сначала он обозвал их «мерзостью», затем «исправил» ситуацию, назвав их «негодяями».
Обновлено в 06:47
Авто

Начало продаж автомобилей Aurus откладывается

Старт продаж откладывается из-за «комплекса вопросов производственно-организационного характера», сообщают источники.
Обновлено в 05:39
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Общество

Дмитрий Быков возобновит лекции после майских праздников

Писатель Дмитрий Быков сообщил, что намерен после окончания майских праздников начать работу в лектории «Прямая речь».
Обновлено в 07:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное