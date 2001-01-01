Политика
Кремль прокомментировал выдачу российских паспортов на УкраинеURA.Ru 05:34
Пока решений в отношении всех граждан Украины нет, заметил пресс-секретарь президента РФ. 24 апреля Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение паспорта гражданина РФ жителям Донбасса. Позже в Facebook Владимир Зеленский прокомментировал выдачу российских паспортов всем украинцам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Марков прокомментировал возможность выдачи российских паспортов всем жителям Украины
Политическая Экспертизавчера в 02:44
Политолог прокомментировал возможность выдачи российских паспортов всем жителям Украины
Актуальные Новостивчера в 06:46
Эксперт объяснил, кому было адресовано послание Путина о выдаче российских паспортов украинцам
ПолитРоссиявчера в 14:15
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Космос
Астрономы не нашли светового «эхо» от слияния черной дыры и пульсара
Пока ни одна обсерватория не смогла обнаружить вспышку, порожденную столкновением черной дыры и нейтронной звезды в созвездии Лиры, следы которого гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO нашли в пятницу.
Обновлено в 05:55
Авто
Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами
Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Общество
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Политика
Грузия отказала во въезде российским байкерам
Обновлено в 07:41
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии
Обновлено в 05:26
Происшествия
Почти 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за сильного снегопада
По данным метеослужбы Канады, в городе за сутки выпало до 15 см снега.
Обновлено вчера в 19:08
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть паспорт Саакашвили
Владимир Путин назвал незаконным лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства и посоветовал избранному президенту Владимиру Зеленскому вернуть паспорт экс-главе Одесской области.
Обновлено в 07:31
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Британка лишилась миллионов из-за любви к Джейсону Стэйтему
Жительница Великобритании рассказала, как лишилась большой суммы денег из-за того, что поверила онлайн-мошеннику, представившемуся ей Джейсоном Стэйтемом.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Великобритании загорелся лес Винни-Пуха
Огонь стал стремительно распространяться в ночь на понедельник в том самом лесу Эшдаун Восточного Сассекса, который описан в рассказе Алана Милна "Винни-Пух", сообщает ВВС.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке
Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Происшествия
В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста
Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Глава Орска Андрей Одинцов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Василий Козупица.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Футбол
Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Общество
Шесть изменений, которые ожидают учеников России
Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Политика
Украинский министр назвал жителей Донбасса «мерзостью»
Министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил с провокационными заявлениями в адрес жителей Донбасса: сначала он обозвал их «мерзостью», затем «исправил» ситуацию, назвав их «негодяями».
Обновлено в 06:47
Авто
Начало продаж автомобилей Aurus откладывается
Старт продаж откладывается из-за «комплекса вопросов производственно-организационного характера», сообщают источники.
Обновлено в 05:39
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Общество
Дмитрий Быков возобновит лекции после майских праздников
Писатель Дмитрий Быков сообщил, что намерен после окончания майских праздников начать работу в лектории «Прямая речь».
Обновлено в 07:04