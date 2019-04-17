Политика
Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета ФедерацииВедомости 05:31
В Кремле ничего не знают о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Ничего не известно в Кремле. Потом, я насколько знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 05:31
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Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Политика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Происшествия
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Обновлено в 05:55
Политика
«Турецкий поток» полился в Сербию
Сербия начала строительство на своей территории ветки газопровода «Турецкий поток» из России в Турцию по дну Черного моря, заявил в среду глава МИД Сербии Ивица Дачич по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 05:49
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты.
Обновлено в 05:50
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Политика
Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов
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Обновлено вчера в 07:59
Политика
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Главное для ОПК - поддержание обороноспособности на уровне, при котором не должно возникнуть и мысли вести диалог с РФ при помощи силы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:46
Экономика
Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом
Аналитики Сбербанка отнесли в группу с высоким потенциалом семь регионов Северо-Западного федерального округа, среди которых Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.
Обновлено в 05:02
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Политика
Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе 19 апреля
Действующий президент Петр Порошенко согласился с предложением кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19.00, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 06:30
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Экономика
До 10 млн безработных появится в России
Лишиться работы могут от шести до десяти миллионов граждан России.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Общество
Денис Паслер шокирован длительностью ремонта в орском Дворце пионеров
Врио губернатора был шокирован тем, что ремонт идёт так долго и потребовал у руководства назвать чёткие сроки окончания работ.
Обновлено в 02:49
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Баскетбол
Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча
Центровой петербургского «Зенита» Джален Рейнольдс пропустит следующие два матча команды в Единой лиге ВТБ, баскетболист дисквалифицирован, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03
Авто
Названы любимые автомобили российской молодежи
В исследовании приняли участие более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, купивших через площадку первый собственный автомобиль в период с апреля 2018 года по март 2019 года.
Обновлено в 04:56
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан
В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»
Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
Кино
Авторы «Мстителей» просят не распространять спойлеры «Финала»
Мировая премьера фильма состоится 26 апреля.
Обновлено в 06:57