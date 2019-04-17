Политика

Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета ФедерацииВедомости 05:31

В Кремле ничего не знают о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Ничего не известно в Кремле. Потом, я насколько знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 05:31

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Песков прокомментировал сообщения о скорой отставке Матвиенко из Совета Федерации

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Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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