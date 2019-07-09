Политика

Кремль прокомментировал возможность санкций против ГрузииLenta.ru 06:40

Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 июля. Песков отметил, что Госдума проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Решение по санкциям против Грузии пока не принято, заявил Песков

Госдума РФ проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, но решение принимают кабмин и президент, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18

Подробнее о событии

Кремль: решение по эмбарго вина из Грузии пока не принималось

Sputnik Грузия07:54

Песков: руководство РФ пока не приняло решения об экономических мерах в отношении Грузии

ТАСС06:34

Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии

Lenta.ru06:40

Песков сообщил об отсутствии у Кремля решения по санкциям против Грузии

Коммерсантъ06:46

В Кремле прокомментировали идею запрета поставок вина и воды из Грузии

RT на русском06:29

Песков: решение о введении санкций против Грузии пока не принято

Ведомости06:24

Решение по санкциям против Грузии пока не принято, заявил Песков

РИА Новости06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Политика

Путин отказался поддержать санкции против Грузии

Предложение о санкциях в отношении Грузии в Госдуме России озвучили после того, как ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире грубо отозвался о российском президенте Владимире Путине.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Музыкальный театр загорелся в Ростове

В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей

В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Интернет

Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию

После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Авто

«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus

«АвтоВАЗ» представил обновленную модель Lada Largus.
Обновлено в 05:25
Транспорт

Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась

Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Происшествия

ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Общество

Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

На красной линии метро Петербурга остановили движение поездов

Обновлено в 08:23
Политика

МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина

Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский посетит открытие нового саркофага на Чернобыльской АЭС

10 июля на Чернобыльской АЭС запланировано открытие нового безопасного укрытия над аварийным блоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 10:37
Общество

Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Обновлено в 08:53
Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле

Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Сын Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста

После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской самочувствие актера заметно ухудшилось. Эту информацию подтвердил его сын Степан Джигарханян.
Обновлено в 10:25
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Политика

Порошенко на своем митинге устроил интерактив

На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Авто

ГАЗ начал выпуск коммерческих автомобилей с ЭПТС

Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56
Общество

Роскачество проверило бургеры на антибиотики

Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Экономика

Стало известно, когда США ожидает дефолт

Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Экономика

В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»

По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Политика

Девушке стало плохо на встрече с Путиным в УрФУ

Обновлено в 10:28
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

В ДНР связали усиление обстрелов с визитом в Донбасс посла Франции

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает усиление обстрелов украинскими силовиками территории ДНР с визитом на подконтрольную Киеву территорию Донбасса иностранной делегации во главе с послом Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 08:40
Общество

Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек

Обновлено в 00:55
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное