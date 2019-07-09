Политика
Кремль прокомментировал возможность санкций против ГрузииLenta.ru 06:40
Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 июля. Песков отметил, что Госдума проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Госдума РФ проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, но решение принимают кабмин и президент, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости06:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Политика
Путин отказался поддержать санкции против Грузии
Предложение о санкциях в отношении Грузии в Госдуме России озвучили после того, как ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире грубо отозвался о российском президенте Владимире Путине.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей
В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Интернет
Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию
После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» представил обновленную модель Lada Largus.
Обновлено в 05:25
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась
Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Общество
Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин
Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина
Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Политика
Зеленский посетит открытие нового саркофага на Чернобыльской АЭС
10 июля на Чернобыльской АЭС запланировано открытие нового безопасного укрытия над аварийным блоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 10:37
Общество
Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Обновлено в 08:53
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Сын Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста
После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской самочувствие актера заметно ухудшилось. Эту информацию подтвердил его сын Степан Джигарханян.
Обновлено в 10:25
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Политика
Порошенко на своем митинге устроил интерактив
На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Авто
ГАЗ начал выпуск коммерческих автомобилей с ЭПТС
Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Политика
Девушке стало плохо на встрече с Путиным в УрФУ
Обновлено в 10:28
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
В ДНР связали усиление обстрелов с визитом в Донбасс посла Франции
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает усиление обстрелов украинскими силовиками территории ДНР с визитом на подконтрольную Киеву территорию Донбасса иностранной делегации во главе с послом Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 08:40
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26