Политика

Кремль прокомментировал возможность санкций против ГрузииLenta.ru 06:40

Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 июля. Песков отметил, что Госдума проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям.
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Решение по санкциям против Грузии пока не принято, заявил Песков

Госдума РФ проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, но решение принимают кабмин и президент, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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