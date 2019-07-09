Политика
Кремль прокомментировал возможность санкций против ГрузииLenta.ru 06:40
Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 июля. Песков отметил, что Госдума проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям.
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с чего всё началось
Госдума РФ проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, но решение принимают кабмин и президент, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости06:18
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