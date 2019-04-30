Политика

Кремль прокомментировал вопрос о признании выборов на УкраинеКапитал страны 06:28

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве «уважают» итоги выборов президента Украины, передает РИА Новости. «Очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят», — отметил пресс-секретарь президента России.
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Дмитрий Песков
Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинских избирателей. Поэтому говорить о признании или не признании — не совсем корректно. Поскольку выбор украинского народа очевиден. При этом, кстати, мы еще не имеем официальных итогов выборов.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 05:42

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