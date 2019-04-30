В Кремле высказались по поводу победы ЗеленскогоВоенное обозрение 08:56

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Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал результаты выборов на Украине, де-факто признав победу Владимира Зеленского в выборной гонке.

В Кремле высказались по поводу победы Зеленского

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