Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга ПутинаВедомости 06:35
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину. По данным ВЦИОМа, на неделе с 20 по 26 мая уровень доверия составил 30,5% – это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМа нет).
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Существуют: "а" — разные методики, "б" — существует определенная, рыночным языком выражаясь, волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолит.ру 06:56
с чего всё началось
Существуют: "а" - разные методики, "б" - существует определенная - рыночным языком (выражаясь) - волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте – не совсем правильно.РИА Новости06:14
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