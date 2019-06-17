Кремль прокомментировал снижение рейтинга ПутинаВедомости 06:35

Существуют: "а" - разные методики, "б" - существует определенная - рыночным языком (выражаясь) - волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте – не совсем правильно.

с чего всё началось

Существуют: "а" — разные методики, "б" — существует определенная, рыночным языком выражаясь, волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе.

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину. По данным ВЦИОМа, на неделе с 20 по 26 мая уровень доверия составил 30,5% – это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМа нет).

Политика Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.

Финансы Россия сократила инвестиции в госдолг США По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.

Экономика В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Экономика У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.

Гаджеты Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Культура У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.

Армия и оружие В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объекту Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ООН, в администрации США обсуждают план по нанесению ударов с воздуха по иранскому объекту, связанному с ядерной программой.

Политика В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы» Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.

Экономика Кудрин не исключил возможность «социального взрыва» Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост.

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.

Происшествия В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.

Политика США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле "При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты выделили более 213 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от жестокой диктатуры венесуэльцам", - написал Пенс на своей странице в Twitter.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.

Происшествия В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.

Футбол Нойштедтер может перейти в «Бешикташ» Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.

Экономика Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.

Экология Эксперты развенчали миф об «обитателях-мутантах» в Москве-реке Эксперты рассказали РИА Новости о качестве воды в Москве-реке, о том, какая рыба в ней водится, можно ли ее употреблять в пищу, и обитают ли в ее водах рыбы-мутанты с тремя глазами и двумя хвостами.

Экономика ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

Политика В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.