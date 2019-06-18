Политика
Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в странеНезависимое телевидение Севастополя 07:10
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.
Обновлено в 07:58
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Обновлено в 09:44
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Ветеран питерского "Зенита" Александр Анюков, контракт которого с командой из северной столицы истекает 30-го июня текущего года, может остаться в клубе в качестве играющего тренера.
Обновлено в 15:29
Происшествия
В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины
Четыре человека (двое граждан Украины и двое Испании) задержаны в Испании в связи с обвинениями в том, что они вынуждали заниматься проституцией женщин, приехавших из стран Восточной Европы, сообщила Национальная полиция.
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Обновлено в 13:10
Политика
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Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
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МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
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Обновлено в 10:04
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Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
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Происшествия
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Экономика
Производство бетона и бульдозеров в России резко выросло
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Названы самые капризные современные двигатели
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Футбол
«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде
"Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
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