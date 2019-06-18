Политика

Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в странеНезависимое телевидение Севастополя 07:10

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
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Счетная палата готовит предложения по обеспечению детей-сирот жильем

РИА Новости10:30

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможности «социального взрыва» из-за бедности

ТАСС06:36

Песков назвал гипертрофированными предположения о социальном взрыве в России

Life.ru05:58

Кремль назвал слова Кудрина об угрозе социального взрыва эмоциональными

Коммерсантъ06:08

Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

РБК05:57

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RT на русском05:50

В Кремле не разделили опасений Кудрина насчет социального взрыва из-за роста нищеты

Интерфакс05:26
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
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«Ленэнерго» запустило инновационный сервис техприсоединения

Петербург стал первым российским городом где внедрен инновационный сервис.
Обновлено в 08:42
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Депутат бундестага: канцлер ФРГ тоже человек, имеющий право на слабость

Депутат бундестага Вальдемар Хердт призвал отнестись с пониманием к тому, что из-за жары и напряженного графика канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.
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Политика

Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за обеспеченного юриста

Актриса Анастасия Макеева в январе 2019 года впервые призналась, что тайно вышла замуж.
Обновлено в 08:36
Политика

Путин провел совещание по подготовке прямой линии

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 14:14
Авто

«АвтоВАЗ» повысит цены на все «Лады»

Обновлено в 11:10
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии пословицу на случай введения санкций

Глава МИД России Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции.
Обновлено в 15:36
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Обновлено вчера в 05:56
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Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Гаджеты

Новые тесты AMD EPYC Rome: рост производительности налицо

До выхода первых серверных процессоров на базе архитектуры AMD Zen 2, известных под кодовым именем Rome, осталось не так уж много — они должны появиться в третьем квартале текущего года.
Обновлено в 14:42
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде

ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Происшествия

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Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Футбол

Анюков могут заявить за «Зенит» в качестве играющего тренера

Ветеран питерского "Зенита" Александр Анюков, контракт которого с командой из северной столицы истекает 30-го июня текущего года, может остаться в клубе в качестве играющего тренера.
Обновлено в 15:29
Происшествия

В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины

Четыре человека (двое граждан Украины и двое Испании) задержаны в Испании в связи с обвинениями в том, что они вынуждали заниматься проституцией женщин, приехавших из стран Восточной Европы, сообщила Национальная полиция.
Обновлено в 14:22
Теннис

Шарапова вышла во второй круг турнира в Мальорке

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение от организаторов турнира в Мальорке (Испания), пробилась в следующий круг соревнований.
Обновлено в 13:10
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Политика

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Авто

BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей

Агентство ДПА сообщает, что концерн BMW отзывает в Европе 560 тыс. машин.
Обновлено в 15:14
Политика

Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Экономика

Производство бетона и бульдозеров в России резко выросло

С января по май 2019 года рост промышленного производства в России составил 2,4 процента.
Обновлено в 11:46
Авто

Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено вчера в 08:36
Футбол

«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде

"Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
Обновлено вчера в 09:20
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