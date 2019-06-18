Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в странеНезависимое телевидение Севастополя 07:10

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.

Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране

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