Политика

Кремль прокомментировал резолюцию США против «Северного потока-2»
РБК
04:17

В Кремле считают резолюцию палаты представителей США против «Северного потока-2» попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК04:17
Дмитрий Песков
Речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого проекта. Проект имеет целый ряд конкурентных преимуществ, но его реализации пытаются помешать, используя все допустимые и недопустимые методы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 04:15

Подробнее о событии

Кремль отреагировал на резолюцию США против «Северного потока-2»

Lenta.ru05:08

Песков назвал резолюцию конгрессменов о «Северном потоке - 2» попыткой помешать проекту

ТАСС04:43

Принятую в США резолюцию по «Северному потоку — 2» оценили в Кремле

REGNUM05:39

Песков назвал призыв к санкциям против «Северного потока – 2» попыткой сорвать проект

Ведомости04:38

В Кремле оценили принятую в США резолюцию по «Северному потоку — 2»

RT на русском04:31

Кремль прокомментировал резолюцию США против «Северного потока-2»

РБК04:17

В Кремле прокомментировали резолюцию США против «Северного потока-2»

РИА Новости04:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика

В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Петра Порошенко, назвавшего "войной" инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 06:29
Политика

В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй

Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 06:33
Политика

Путин рассказал об изменениях в оказании материальной помощи ветеранам

Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал начало турецкой военной операции в Сирии

Обновлено в 06:31
Политика

Трампа призвали защитить Европу от российского газа

Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 06:32
Политика

Путин поручил выяснить причины отмены рэп-концертов

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с причинами отмены рэп-концертов популярных исполнителей.
Обновлено в 06:35
Политика

Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про обсуждение главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым возможности изменения Конституции.
Обновлено в 06:30
Политика

ЛНР передала Украине 42 осужденных для дальнейшего отбывания наказания

Обновлено в 06:30
Политика

Финдиректора компании Huawei выпустят под залог

Финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную в Канаде, выпустят под залог и экстрадируют в США.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Представители Минобороны России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии

Представители Генштабов ВС России и Израиля 12 декабря проведут встречу в Москве, в ходе которой обсудят безопасность на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии.
Обновлено в 06:34
Политика

Чиновница Ольга Глацких получила выговор и устроила приём граждан

Свердловская чиновница Ольга Глацких вышла на работу и 12 декабря принимала граждан.
Обновлено в 06:24
Политика

Госдума одобрила изоляцию террористов в тюрьме

Как сообщил один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, изолированный тюремный режим позволит "минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций".
Обновлено в 06:28
Политика

В США призвали избавить экономику Украины от «влияния» России

Сотрудники аналитического центра считают, что «помощь» Вашингтона избавит украинскую экономику от «влияния» России.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

ВКС России и ВВС Венесуэлы провели подготовку к совместным полётам

Обновлено в 06:10
Политика

Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.
Обновлено в 06:37
ещё по теме
Главное