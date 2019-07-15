Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

с чего всё началось

Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз.

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Политика Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.

Армия и оружие Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Происшествия Корабль протаранил набережную в Петербурге В Санкт-Петербурге корабль "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, после чего продолжил плавание.

Политика Суд перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Здоровье Инфаркт: главный кардиолог Кубани рассказал о симптомах болезни Чтобы инфаркт обошел вас стороной, также необходимо перейти на здоровое питание и наблюдать за своим здоровьем.

Происшествия Жилище украинских гастарбайтеров в Варшаве подожгли коктейлем Молотова Неизвестные в Варшаве с помощью коктейля Молотова подожгли съемную квартиру украинцев, строящих метро и расписали подъезд оскорбительными надписями.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Происшествия Суд в Москве арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.

Политика Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Футбол Аршавин высказался против натурализации игроков в сборную России Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что негативно относится к практике натурализации игроков.

Игры Разработчики Apex Legends рассказали о борьбе с читерами Respawn Entertainment отчиталась о методах борьбы с читерами в Apex Legends.

Кино Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.

Экономика Суд снял арест с недвижимости компании Коломойского Киевский суд снял арест с недвижимости компании "Приватофис" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА "Новости".

Хоккей «Нефтехимик» вернул защитника, с которым расторг контракт в апреле Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один сезон. Отметим, что в апреле стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Политика МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.

Финансы Рубль подкосит снижение ставок Банка России Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.