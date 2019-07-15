Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости вчера в 16:50
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:09
с чего всё началось
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.Ведомостивчера в 16:50
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Экономика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
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В Санкт-Петербурге корабль "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, после чего продолжил плавание.
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Чтобы инфаркт обошел вас стороной, также необходимо перейти на здоровое питание и наблюдать за своим здоровьем.
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Жилище украинских гастарбайтеров в Варшаве подожгли коктейлем Молотова
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Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
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Обновлено 13 июля в 15:02
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Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
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Экономика
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