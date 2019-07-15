Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости вчера в 16:50

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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Дмитрий Песков
Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:09
с чего всё началось

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Ведомостивчера в 16:50

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Игорь Иванович Сечин
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