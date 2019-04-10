Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с ПутинымКоммерсантъ 05:27

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Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

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Политика Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".

Общество В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.

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Происшествия Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.

Политика В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина» Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

Общество Иванов призвал запретить отлов косаток для дельфинариев Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на фоне ситуации с косатками в Приморье заявил РИА Новости, что нужно изменить законодательство и запретить их вылов в культурно-просветительских целях.

Политика Мэй заговорила о новом референдуме по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможном втором референдуме по Brexit, если соответствующий пункт внесут в законопроект об условиях выхода королевства из Евросоюза.

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Политика ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.

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