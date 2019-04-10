Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с ПутинымКоммерсантъ 05:27
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
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Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:38
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