Ранее в понедельник Зеленский в видеообращении в Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".

с чего всё началось

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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