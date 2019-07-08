Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского ПутинуLenta.ru 05:40

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах в новом формате в Минске

Ранее в понедельник Зеленский в видеообращении в Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".
ТАСС05:56

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В Кремле прокомментировали идею Зеленского по переговорам с Путиным

RT на русском06:04

Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах по Донбассу

Ведомости05:59

Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах в новом формате в Минске

ТАСС05:56

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Газета.Ru05:48

Песков прокомментировал инициативу о новом формате переговоров по Донбассу

РИА Новости05:40

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Lenta.ru05:40

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры в Минске

Life.ru05:39
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Политика

В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Футбол

Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать

Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

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Обновлено в 11:40
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
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Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Обновлено в 08:31
Культура

Житель Казахстана одной рукой прибил к доске 10 сковородок и установил новый рекорд

Житель Казахстана Сергей Цырульников установил рекорд Гиннесса - за 1 минуту 48 секунд он рукой, не используя молоток, прибил 10 сковородок к доске толщиной 3 см. Об этом сообщает в понедельник телеканал Хабар-24.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Общество

«Макдоналдс» в России могут оштрафовать из-за шестирублёвого соуса

Санкт-Петербургское управление ФАС признало компанию виновной в нарушении закона о рекламе. А причиной всему стал обычный соус за 6 рублей.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Наука

На свет уже мог появиться третий ребенок с отредактированной ДНК

Профессор медицинского центра Стэнфордского университета Уильям Хёрлбат высказал предположение о рождении в Китае третьего по счёту ребёнка, чьи гены были подвергнуты искусственному редактированию.
Обновлено в 04:05
Наука

Ученым удалось заснять на видео шестижаберную акулу

Ранее ученым удавалось наблюдать Hexanchus griseus ближе к поверхности, однако их поведение в естественных условиях обитания — на глубинах до 2500 метров, куда не проникает солнечный свет — оставалось тайной.
Обновлено в 11:14
Политика

Зеленский отреагировал на телемост с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции

Обновлено в 10:27
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной дебютировала на сцене

Девушка прочитала стихи Пушкина В день города Калининграда на главной сцене местного областного музыкального театра состоялся дебют наследницы Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, 18-летней Марии Михалковой.
Обновлено в 07:40
Политика

Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова организовать в Минске встречу, в которой примут участие Россия, Украина, США, ФРГ, Франция и Британия.
Обновлено в 09:20
Авто

Kia Cerato GT-Line появится в России до конца 2019 года

Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
Обновлено в 08:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Кино

Сын Цоя прокомментировал начало съёмок фильма об отце

Александр Цой прокомментировал начало съёмок фильма Алексея Учителя о его отце, сообщает RT.
Обновлено в 11:15
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Культура

Ведущим шоу «Форт Боярд» стал Шнуров

Обновлено в 09:43
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Политика

Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 11:09
Музыка

Пугачева подарила Шнурову песню

Певица Алла Пугачева подарила лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурову песню.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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