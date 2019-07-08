Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского ПутинуLenta.ru 05:40
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Ранее в понедельник Зеленский в видеообращении в Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".ТАСС05:56
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Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
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Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
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