Политика

Кремль прокомментировал отставку главы Пентагона
Московский Комсомолец
05:16

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассуждения об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса с точки зрения того, от каких шагов он предостерег президента США Дональда Трампа, являются уделом политологов.
Московский Комсомолец05:16
Дмитрий Песков
В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал - это, наверное, удел политологов и дело весьма неблагодарное.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКомсомольская правда 05:32

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Американский военный и государственный деятель, министр обороны США с 20 января 2017 года. Генерал Корпуса морской пехоты США, бывший командующий Межвидового командования вооружённых сил США с 9 ноября 2007 года до 2010 года. С 9 ноября 2007 по 8 сентября 2009 года - по совместительству Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации. До этого командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США в течение войны в Ираке. Генерал Мэттис также известен широкой общественности благодаря некоторым своим эпатажным высказываниям, например однажды он сказал, что ему «чертовски весело стрелять в некоторых людей».
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