Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с ПутинымРБК 06:52
В Кремле не получали запросов от администрации президента США Дональда Трампа на проведение телефонного разговора или встречи с главой государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.ТАСС07:01
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Футбол
Динамо — Локомотив 0:1
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности
Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Энергетика
Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензин
У правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин с 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:01
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Минтруд предложил доплачивать за стресс на работе
Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением ввести доплаты сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол
ФК «Енисей» в меньшинстве спас ничью в игре с «Рубином»
Красноярский «Енисей» сыграл дома вничью с казанским «Рубином» 30 марта в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:44
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено 28 марта в 08:00
Армия и оружие
В РФ создают уникальный артиллерийский снаряд
Гендиректор КБ Валерий Макеев сообщил, что речь идет о 57-миллиметровом управляемом артиллерийском снаряде.
Обновлено вчера в 02:12
Единоборства
Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао
Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Технологии
«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе
В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Общество
Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия
Обновлено в 08:38
Кино
Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США
Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Политика
Порошенко поучаствовал в молитвенном мероприятии в день тишины
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины поучаствовал в молитвенном мероприятии «Боже, нам единство подай», где вместе с представителями духовенства помолился за мудрость жителей страны во время голосования.
Обновлено в 07:01
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Политика
На Украине глава комиссии ошибочно испортила 180 бюллетеней
Председатель одной из участковых избирательных комиссий во Львовской области Украины ошибочно проштамповала 180 бюллетеней на выборах президента страны, теперь ей грозит тюремное заключение на срок до семи лет.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них.
Обновлено в 08:40
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала, кому подарит первый экземпляр своей книги
Полгода, которые Волочкова писала книгу, рядом был ее любимый мужчина, именно ему балерина пообещала подарить первый экземпляр.
Обновлено вчера в 19:58
Игры
В Star Citizen появились играбельные женщины
Космический онлайновый боевик Star Citizen пребывает в разработке уже восемь лет, и вот игра наконец достигла знаменательной черты.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» А. Натхо перешёл в БАТЭ
Обновлено в 05:10
Футбол
«Зоркий» вдевятером проиграл «Соколу»
"Сокол" обыграл "Зоркий" в матче 15-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Центр".
Обновлено в 09:57