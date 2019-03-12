Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с ПутинымРБК 06:52
В Кремле не получали запросов от администрации президента США Дональда Трампа на проведение телефонного разговора или встречи с главой государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.ТАСС07:01
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На помощь приходят вычислительные методы, позволяющие точно предсказывать уязвимые участки в рецепторе и то, как их нужно изменить, чтобы повысить его стабильность.
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Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
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В Москве началась церемония награждения лауреатов кинопремии «Ника»
Награждение лауреатов старейшей национальной кинопремии "Ника" началось в субботу в Москве.
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Космос
Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида
Необычное поведение объекта зафиксировал телескоп "Хаббл" - астероид начал вращаться вокруг свой оси и впал в состояние "предсмертной агонии", как сообщили ученые.
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Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
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Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе
Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
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Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
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Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
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Новый электрический гиперкар Lotus представят в следующем месяце
Английский производитель спортивных и гоночных машин Lotus объявил, что новая модель электрического гиперкара Lotus Omega предстанет перед публикой в апреле.
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Ученые нашли способ сделать человека невидимым для комаров
Выращенных с измененным ДНК насекомых сажали в емкость, которая позволяла располагать у выхода образцы пота людей и животных, защищая их от комаров противомоскитной сеткой.
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Экономика
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Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.
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