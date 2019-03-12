Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с ПутинымРБК 06:52

Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В Кремле не получали запросов от администрации президента США Дональда Трампа на проведение телефонного разговора или встречи с главой государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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