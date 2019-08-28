Происшествия
VSE42 НовостиКремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми. По словам Пескова, не стоит искать взаимосвязь этих преступлений с профессиональной деятельностью предполагаемых преступников, сообщают РИА "Новости".
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Экономика
Россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей
Задолженность жителей России за услуги ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.
Газета.Ru 06:19
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Общество
Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма
Президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико на фоне надвигающегося шторма "Дориан", сообщил Белый дом.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика
Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.
МИР 24 вчера в 11:01
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Политика
Зеленский выбрал экономиста на пост премьер-министра
Капитал страны вчера в 13:48
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителей F-35
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий американских самолётов F-35 для своего истребителя пятого поколения.
RT на русском 09:13
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня увеличились на 0,61-0,62%
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали рост.
ТАСС 12:15
Армия и оружие
Лавров: Россия продолжит оснащать армию Афганистана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана.
Pravda.Ru 07:00
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
Теннис
Роджер Федерер вышел в третий круг US Open
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер преодолел барьер второго круга на Открытом чемпионате США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.
Вести.Ru 16:22
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Футбол
Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска
Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.
Бомбардир.ру 18:20
Общество
Билли Айлиш вышла к зрителям в Петербурге в кокошнике
Фонтанка.Ру 17:57
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Политика
Коммунисты надеются на дивиденды от Навального
Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Экономика
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа
"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
РИА Новости 10:16
Армия и оружие
В России разрабатывают принципиально новый вертолет
Российские специалисты создают принципиально новый вертолет, который совместит в себе ряд инновационных наработок.
Политическая Экспертиза 01:04
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума
Телепрограмма 17:41