Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с ПутинымREGNUM 07:16
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
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Кроме того, президент Путин не раз говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. И решить его могут сами украинцы, если будут говорить друг с другом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 06:56
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Политика
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Общество
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Финансы
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:06
Экономика
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Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
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Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
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Панарину готовиться к плей-офф помогает собака
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Авто
Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля
Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.
Обновлено в 10:35
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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Общество
Родители отравившихся в московских школах детей подали новый иск
Первый коллективный иск по поводу массового отравления детей в школах и детсадах Москвы был подан 28 февраля, ответчиком по нему также выступал поставщик продуктов комбинату «Конкорд» Евгения Пригожина, а истцами являлись 16 человек.
Обновлено в 21:45
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных переводах средств мигрантов
Около 529 миллиардов долларов в 2018 году перевели в родные страны с низким и средним уровнем дохода трудовые мигранты всей планеты.
Обновлено в 21:00
Футбол
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста
Обновлено в 11:11
Путешествия
Сирийские власти восстановили туристический маршрут к «пещере Моисея»
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Обновлено в 22:14
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
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Компания Honda в 2021 году свернёт производство в Европе
Honda вышла на рынок Турции в 1992-м, а завод в городе Гебзе, провинция Коджаэли, мощностью 50 000 машин в год заработал в 1996-м.
Обновлено в 12:27
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
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Обновлено в 06:44
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга напомнила, что американские власти могут ввести санкции в отношении стран, покупающих иностранное оружие, в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Обновлено в 21:25
Авто
Хэтчбек Tata Tiago готовится выйти на рынок
Впервые машина модели Tata Tiago вышла в продажу 3 года назад.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
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В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
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Общество
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Обновлено 06 апреля в 05:44
Наука
Математики доказали, что «Беовульф» был написан одним автором
Американские филологи и математики проанализировали структуру легендарной англосаксонской поэмы "Беовульф" и пришли к выводу, что она была написана одним автором, а не составлена из нескольких разных частей.
Обновлено в 11:20
Общество
Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре
Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре. Об этом информирует сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Иран объявил армию США террористической организацией
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Обновлено в 12:30
Футбол
Пеле выписали из парижской больницы
Легенду сборной Бразилии Пеле выписали из больницы, сообщает Globo.
Обновлено в 20:49
Происшествия
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Обновлено в 21:03
Общество
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Япония планирует выпустить новые банкноты достоинством 10 тысяч, пять тысяч и одну тысячу иен с усиленной защитой против подделок, сообщило министерство финансов Японии.
Обновлено в 22:03