Политика
Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновниковVSE42 Новости 03:32
Кремль запретил штрафовать россиян за оскорбление каких-либо конкретных лиц, пишет телеканал "Дождь". Это касается и высказываний в адрес Владимира Путина, так как закон ограничивает людей в праве критики президента как института, а не определенного человека.
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с чего всё началось
Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти, рассказали собеседники Дождя. В администрации президента указывают, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков.Дождь02:19
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