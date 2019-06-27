Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновниковVSE42 Новости 03:32

Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти, рассказали собеседники Дождя. В администрации президента указывают, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков.

с чего всё началось

Кремль запретил штрафовать россиян за оскорбление каких-либо конкретных лиц, пишет телеканал "Дождь". Это касается и высказываний в адрес Владимира Путина, так как закон ограничивает людей в праве критики президента как института, а не определенного человека.

Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновников

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