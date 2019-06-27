Политика

Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновниковVSE42 Новости 03:32

Кремль запретил штрафовать россиян за оскорбление каких-либо конкретных лиц, пишет телеканал "Дождь". Это касается и высказываний в адрес Владимира Путина, так как закон ограничивает людей в праве критики президента как института, а не определенного человека.
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с чего всё началось

Кремль велел полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников и силовиков

Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти, рассказали собеседники Дождя. В администрации президента указывают, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков.
Дождь02:19

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В России прекратят массово штрафовать за оскорбление власти

URA.Ru03:44

«Дождь»: Кремль потребовал от полиции прекратить массово наказывать за неуважение к власти

Новая газета05:35

Кремль велел полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников и силовиков

Дождь02:19

СМИ сообщают о распоряжении Кремля прекратить штрафовать за оскорбления чиновников и силовиков

Говорит Москва04:32

«Дождь»: в Кремле потребовали от МВД прекратить массово штрафовать за оскорбления чиновников и силовиков

Snob.ru03:56

СМИ: В Кремле попросили МВД не штрафовать за оскорбление Путина

Национальная служба новостей03:39

Кремль дал МВД указания прекратить массово штрафовать за оскорбления президента Путина, чиновников и силовиков

Эхо Москвы05:00
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В Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме

Обновлено вчера в 13:13
Политика

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Обновлено в 08:35
Политика

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Как писал News.ru, ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников заявил, что приступы дрожи всего тела, подобные случившемуся у канцлера Германии Ангелы Меркель, чаще всего не имеют установленной причины.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
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В Минздраве РФ поддерживают установку грудных имплантов после онкозаболеваний, но пока не могут дать такие рекомендации из-за отсутствия статистики, работа над этим уже ведется.
Обновлено в 07:58
Авто

Интерьер Kia Seltos показан во всех подробностях

Во время презентации вседорожника Kia Seltos в Южной Корее производитель впервые опубликовал фотографии интерьера новинки.
Обновлено вчера в 11:30
Кино

Скончался актер из сериала «Альф» Макс Райт

Обновлено в 03:57
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Обновление Xiaomi «уничтожило» смартфоны

Обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE.
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Политика

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Обновлено в 08:25
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В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе

Обновлено в 01:46
Происшествия

Свалка третий день горит в Петербурге

Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Здоровье

Болит челюсть: почему и как снять напряжение

Напряжение может также сопровождаться болью в челюсти.
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Шоу-бизнес

Пикантная Екатерина Гордон в бикини считает свою фигуру несовершенной

Поклонники давно просили у Кати Гордон фотографию в купальнике, и накануне юрист выполнила их обещание, опубликовав сразу несколько фотографий в бикини с пляжа.
Обновлено в 07:28
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В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur

Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
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В России запустят сервис оценки качества и стиля вождения

Обновлено в 04:01
Происшествия

Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе

Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
Обновлено в 08:23
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СК отказался возбудить дело против ударившей девушку судьи

Обновлено в 06:34
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

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Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
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В ДНР рассматривают возможность открытия нового КПП с Украиной

Возможность открытия пятого контрольно-пропускного пункта с Украиной рассматривают в Донецкой Народной Республике.
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Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
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Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод

Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
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Происшествия

В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках

В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
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Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
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Путешествия

Туроператор New Travelers прекратит деятельность

Туроператор New Travelers вступил в ассоциацию «Турпомощь» в декабре 2017 года, в апреле 2018 года — начал операционную деятельность.
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Путешествия

Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму

В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
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Политика

Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины

Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
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