Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление властиPravda.Ru 05:22
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете. Оказалось, что большинство случаев применения закона противоречит его смыслу. В связи с этим, в Кремле прошли консультации с представителями МВД, которым пояснили суть закона.
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с чего всё началось
Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти, рассказали собеседники Дождя. В администрации президента указывают, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков.Дождь02:19
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
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Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
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Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
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В Екатеринбурге с 1 июля будет открыто движение по Макаровскому мосту.
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