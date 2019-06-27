Политика

Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление властиPravda.Ru 05:22

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете. Оказалось, что большинство случаев применения закона противоречит его смыслу. В связи с этим, в Кремле прошли консультации с представителями МВД, которым пояснили суть закона.
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с чего всё началось

Кремль велел полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников и силовиков

Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти, рассказали собеседники Дождя. В администрации президента указывают, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков.
Дождь02:19

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В России прекратят массово штрафовать за оскорбление власти

URA.Ru03:44

СМИ: В Кремле попросили МВД не штрафовать за оскорбление Путина

Национальная служба новостей03:39

Кремль дал МВД указания прекратить массово штрафовать за оскорбления президента Путина, чиновников и силовиков

Эхо Москвы05:00

СМИ сообщают о распоряжении Кремля прекратить штрафовать за оскорбления чиновников и силовиков

Говорит Москва04:32

«Дождь»: в Кремле потребовали от МВД прекратить массово штрафовать за оскорбления чиновников и силовиков

Snob.ru03:56

«Дождь»: Кремль потребовал от полиции прекратить массово наказывать за неуважение к власти

Новая газета05:35

Кремль велел полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников и силовиков

Дождь02:19
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Происшествия

Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»

По данным «Фонтанки», предъявили постановление, в офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ России.
Обновлено в 05:04
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах

На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс по маршруту Мумбаи-Ньюарк (США), совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе, говорится в сообщении авиакомпании в ее аккаунте в Twitter.
Обновлено в 05:48
Футбол

Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram

Голландский полузащитник Куинси Промес, перешедший из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Обновлено в 03:36
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском

Два водителя и два пассажира погибли утром в четверг в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Орел - Смоленск в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:32
Транспорт

На двух зебрах в Москве появились «говорящие» фигуры

Обновлено в 05:27
Спорт

Российские гребцы выиграли золото на Европейских играх в Минске

Российские гребцы одержали победу в соревнованиях байдарок-четвёрок на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:36
Происшествия

Водителя автобуса осудили за ДТП с семью погибшими в Калужской области

Обновлено в 05:34
Наука

В Крыму нашли останки огромной птицы

Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Общество

Скандинавский циклон принесет в Крым похолодание и дожди

По информации ведомства, 28 июня на крымский полуостров ворвется Скандинавский циклон.
Обновлено в 04:25
Футбол

«Челси» выкупит у «Реала» контракт Ковачича

Обновлено в 02:25
Интернет

Сервис «Яндекс.Такси» под брендом Yango запустился в Румынии и Гане

Сервис "Яндекс.Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Момент жесткой посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео

Момент аварийной посадки самолета Ан-24 зафиксировали камеры наружного наблюдения.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Honor запустил в России официальный интернет-магазин

Бренд Honor запустил в России официальный интернет-магазин на домене honor.ru.
Обновлено в 04:53
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Обновлено в 01:00
Политика

Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России

Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Политика

Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20

Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Гордон в купальнике пожаловалась на недостатки фигуры

Обновлено в 05:39
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Технологии

В России запустят сервис оценки качества и стиля вождения

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Названы сроки передачи атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ России

Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А».
Обновлено в 04:34
Транспорт

Движение по Макаровскому мосту откроют 1 июля

В Екатеринбурге с 1 июля будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

Обновлено в 05:22
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
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