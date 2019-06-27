Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление властиPravda.Ru 05:22

Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти, рассказали собеседники Дождя. В администрации президента указывают, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков.

с чего всё началось

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете. Оказалось, что большинство случаев применения закона противоречит его смыслу. В связи с этим, в Кремле прошли консультации с представителями МВД, которым пояснили суть закона.

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