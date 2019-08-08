Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал помощник президента России Юрий Ушаков.

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

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