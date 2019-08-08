Политика
Вести.RuЗеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал помощник президента России Юрий Ушаков.
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Гаджеты
Компания Apple 10 сентября представит публике три новые модели iPhone
Мероприятие пройдет в штаб-квартире компании в Купертино. Apple планирует представить журналистам три новые модели смартфона iPhone.
Общая газета.RU вчера в 23:23
Культура
Победителей конкурса имени Андрея Стенина назовут 10 сентября
Победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявят 10 сентября, сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° 07:58
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей
Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.
Интерфакс 11:36
Политика
В Киеве потребовали от «Ильюшина» переименовать его модификацию Ан-124
Украинское ГП «Антонов» потребовало от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать разрабатываемый на базе Ан-124 «Руслан» самолет, отказавшись от упоминания в названии букв «Ан».
РБК 11:25
Происшествия
19-летняя москвичка впала в кому после купания в турецком бассейне
В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.
Газета.Ru 05:47
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices 08:59
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57
Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 11:47
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Здоровье
Модная веганская диета снижает уровень IQ
Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения.
MedikForum.ru 06:10
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика
Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Кино
Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
РИА Новости вчера в 16:03
Здоровье
В Рязани спасли пациента, от которого отказались столичные медики
В Рязани спасли пациента, от которого отказались столичные медики.
Рязань.Лайф 08:36
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Музыка
Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на концерте
В Сети появилось видео накладки на песенном конкурсе «Новая волна», в ходе которой Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму.
Культуромания 09:05
Кино
Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября
RuNews24.ru 08:17
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Футбол
Бывший защитник «Локомотива» Спахич попал в серьезную аварию
Бывший капитан сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автоаварию, сообщает BBC.
Спорт-Экспресс 11:44
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Авто
Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета вчера в 07:06
Шоу-бизнес
В день рождения Марина Александрова получила от мужа мопед
В свой день рождения звезда опубликовала праздничный пост, в котором рассказала, что подарок, который она рассчитывала получить от близких в 80 лет, ей преподнесли уже сейчас.
Телепрограмма вчера в 17:10