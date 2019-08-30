Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. Об этом на брифинге в Кремле заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Кремль пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы

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