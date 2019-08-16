Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 маяРБК 09:30
«Борису Джонсону приглашение ушло вчера», — уточнил он. Приглашение также было направлено лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сказал Ушаков. Ранее стало известно о том, что приглашение посетить Москву 9 мая принял президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Футбол
Бывший тренер сборной Нигерии пожизненно дисквалифицирован ФИФА
Экс-главный тренер сборной Нигерии Самсон Сиасиа получил пожизненное отстранение от деятельности, связанной с футболом.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Обновлено в 04:36
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14
Авто
УАЗ вложит 7 млрд рублей в разработку платформы «Патриот-2020»
Общий объем инвестиций составит порядка 7 млрд рублей. Работу над новым «Патриотом» инженеры УАЗа ведут совместно со специалистами НАМИ.
Обновлено вчера в 09:19
Наука
Получена новая модификация углерода
Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Политика
Китай отказался закупать сою в США
Китай не собирается наращивать поставки сои из Соединенных Штатов, несмотря на давление со стороны Белого дома, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, имеющие отношение к торговым переговорам Пекина и Вашингтона.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия
Обновлено в 19:47
Политика
ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено в 15:45
Космос
Обнаружен новый вид космических катастроф
Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено вчера в 17:08
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Футбол
Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным
«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 18:14
Политика
Спецпредставитель США по КНДР посетит 19 и 22 августа Токио и Сеул
"Специальный представитель Стивен Бигэн 19-20 августа посетит Японию и 20-22 августа Южную Корею для усиления дальнейшей координации в интересах полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - отмечается в документе.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Свалки около аэропорта Жуковский проверят после жесткой посадки A321
Проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после жесткой посадки A321 проведут Росприроднадзор совместно с областным правительством, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья, министра экологии региона Дмитрия Куракина.
Обновлено в 07:41
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено 14 августа в 23:10
Хоккей
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Обновлено в 16:10
Авто
Купеобразный кроссовер Infiniti QX55 выйдет через год
В модельном ряду Infiniti ожидается интересное пополнение: компания анонсировала купеобразный кроссовер с индексом QX55.
Обновлено в 10:33
Технологии
Приложение Lamoda поможет в виртуальном выборе обуви
В приложении Lamoda для iOS появилась функция виртуальной примерочной с использованием технологий дополненной реальности (AR), «Коммерсанту» в компании.
Обновлено в 02:49
Общество
Петербург попал в топ самых привлекательных городов для жизни
Эксперты составили рейтинг самых привлекательных для жизни российских городов. Второе место в списке занял Петербург.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник»
На ролике Барановская, как героиня знаменитого фильма «Титаник», стоит в носовой части яхты, раскинув руки, словно летит навстречу морю и солнцу.
Обновлено в 08:12
Наука
Новый пластырь поможет отслеживать состояние здоровья
Ученые Стэнфордского университета изобрели новый способ, который позволит обнаружить физиологические сигналы при помощи датчика, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на портал «Хайтек».
Обновлено в 16:17
Политика
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G
Президент России Владимир Путин не поддержал выделение частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 11:00
Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено в 16:35
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено в 18:56