Политика

Кремль попросит Кожемяко заняться арестованными косатками и белухами
РБК
05:07

Кремль обратится к новому губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой заняться ситуацией с косатками и белухами, которые были незаконно выловлены в Приморском крае. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
РБК05:07

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