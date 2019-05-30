Политика

Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия ПутинуВедомости 06:08

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, электоральный рейтинг Путина растет.
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с чего всё началось

В Кремле видели данные о падении рейтинга доверия Путину и ждут разъяснений социологов

В Кремле обратили внимание на последние социологические исследования о падении уровня доверия к президенту РФ Владимиру Путину, но ждут разъяснений по этому поводу на фоне роста электоральной поддержки российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Глава ВЦИОМ объяснил, что происходит с рейтингом Путина

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Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта

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В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
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Фонд Святой Екатерины презентовал новый сквер у Театра драмы

Видеоролик показывает, что собираются построить и благоустроить вместе с кафедральным собором Застройщик храма святой Екатерины в Екатеринбурге, Фонд Святой Екатерины, презентовал видеоролик о благоустройстве общественного пространства на территории сквера и фонтана "Шар" на Октябрьской площади у Театра драмы, а также озеленение пространства набережной до Макаровского моста.
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Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
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Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

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В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
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Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ

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Армия и оружие

В ДНР опубликовали видео допроса украинского диверсанта

Народная милиция самопровозглашенной ДНР опубликовала видеозапись с фрагментами допроса одного из восьми украинских военнослужащих, которые были задержаны на автомобиле после пересечения линии разграничения.
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Политика

Зеленский устроил перепалку с журналисткой канала Порошенко

На встрече с шахтёрами и близкими погибших при обвале в шахте во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с журналисткой телеканала «Прямой», являющегося рупором экс-президента страны Порошенко.
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Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
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Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

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Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
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В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
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