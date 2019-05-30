Политика
Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия ПутинуВедомости 06:08
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, электоральный рейтинг Путина растет.
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с чего всё началось
В Кремле обратили внимание на последние социологические исследования о падении уровня доверия к президенту РФ Владимиру Путину, но ждут разъяснений по этому поводу на фоне роста электоральной поддержки российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Интерфакс05:46
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Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Обновлено в 07:34
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:59
Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1% Производство бензина в России с 20 по 26 мая выросло на 1,5% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - до 685,8 тыс. тонн.
Обновлено в 09:03
Общество
Пик непогоды в Москве ожидается вечером 30 мая
Обновлено в 03:49
Политика
Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
Владимир Путин провел на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
Обновлено в 06:07
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Общество
Фонд Святой Екатерины презентовал новый сквер у Театра драмы
Видеоролик показывает, что собираются построить и благоустроить вместе с кафедральным собором Застройщик храма святой Екатерины в Екатеринбурге, Фонд Святой Екатерины, презентовал видеоролик о благоустройстве общественного пространства на территории сквера и фонтана "Шар" на Октябрьской площади у Театра драмы, а также озеленение пространства набережной до Макаровского моста.
Обновлено в 09:33
Финансы
ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам
Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:27
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ
По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В ДНР опубликовали видео допроса украинского диверсанта
Народная милиция самопровозглашенной ДНР опубликовала видеозапись с фрагментами допроса одного из восьми украинских военнослужащих, которые были задержаны на автомобиле после пересечения линии разграничения.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский устроил перепалку с журналисткой канала Порошенко
На встрече с шахтёрами и близкими погибших при обвале в шахте во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с журналисткой телеканала «Прямой», являющегося рупором экс-президента страны Порошенко.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы
Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
Обновлено в 05:25
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
Обновлено в 07:11
Общество
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык
Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11 процентов, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.
Обновлено в 08:53
Политика
Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово
В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 09:30
Политика
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Культура
Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера
Джоан Роулинг готовит к релизу четыре новые книги о волшебном мире Гарри Поттера. Они выйдут в формате ebook 27 июня.
Обновлено в 08:54
Общество
Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза
В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Финансы
Прибыль ВТБ упала на 16%. Аналитики все равно советуют покупать акции
Чистая прибыль банка ВТБ за квартал уменьшилась на 16,2% — с ₽55,5 млрд годом ранее до ₽46,5 млрд сейчас.
Обновлено в 04:51