Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувьРБК 06:04

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и "свести концы с концами", ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.

с чего всё началось

Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

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