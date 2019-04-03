Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувьРБК 06:04

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и "свести концы с концами", ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.

с чего всё началось

Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Единоборства Макгрегор съязвил в адрес дисквалифицированного за допинг дагестанца Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно пожизненной дисквалификации российского бойца UFC Руслана Магомедова, передает "Советский спорт".

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Политика Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.

Происшествия Норвегия закрыла дело против россиянина Бочкарева В Норвегии закрыли дело против сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, задержанного в 2018 году по подозрению в шпионаже.

Экономика Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.

Экономика ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.

Здоровье Росстат: врачей не посещает треть россиян Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.

Интернет Facebook потребовал у пользователей пароли от электронной почты Пользователи Facebook обнаружили, что социальная сеть требует ввести пароль от сторонней электронной почты для активации профиля.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Общество Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.

Шоу-бизнес Лия Ахеджакова сделала заявление о травле Панина Народная артистка России Лия Ахеджакова в беседе с НСН высказалась о травле актера Алексея Панина, которого критикуют за то, что у себя в инстаграме он назвал россиян "злобными уродцами".

Экономика Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог "Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.

Общество В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.

Политика Украина запретила частные полеты в Россию Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Транспорт Пять станций Сокольнической линии метро Москвы откроют раньше срока Пять станций Сокольнической линии столичного метро откроются для пассажиров раньше запланированного срока.

Энергетика Дорогая нефть технически логична и оправдана Сегодня, 3 апреля, рост стоимости нефти на мировой арене продолжится. Цель по Brent на $72 технически логична и оправдана.

Футбол Пеле был госпитализирован в Париже Легенда футбола Пеле 2 апреля был госпитализирован в одну из больниц Парижа.

Кино Алла Пугачева попадет в «Простоквашино» По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.