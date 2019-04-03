Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувьРБК 06:04

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и "свести концы с концами", ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.

с чего всё началось

Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.

Происшествия В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.

Гаджеты Новый iPad Mini оказался неремонтопригодным Согласно порталу iFixit, iPad mini 5 собран с использованием большого количества клея - приходится нагревать корпус феном, чтобы добраться до «внутренностей».

Армия и оружие НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Транспорт Участок Сокольнической линии Московского метро откроется 4 апреля Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской", который был закрыт для пассажиров 30 марта для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии, откроется для пассажиров на сутки раньше - 4 апреля.

Армия и оружие В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера через суд добилась пенсии Жительница Волгограда, муж которой погиб в Сирийской Арабской Республике, была вынуждена обратиться в суд, чтобы восстановить свои права и своих детей на соцвыплаты.

Политика Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Экономика Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.

Политика КС признал повышение пенсионного возраста конституционным Оспоренные положения федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» «неопределенности не содержат, поскольку Конституция не исключает возможности повышения пенсионного возраста федеральным законом», говорится в определении КС.

Политика Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко ответила на требования, которые выдвинула команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского действующему главе государства Петру Порошенко.

Армия и оружие Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Общество Кинологи предложили ввести экзамены для желающих завести собаку Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предложил обязать людей, планирующих завести собаку, сдавать специальные экзамены.

Политика Путин предложил построить АЭС в Казахстане В рамках заявления об итогах переговоров Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает построить АЭС в Казахстане.

Политика Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.

Происшествия В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Происшествия После наезда наркомана на инспектора ДПС возбуждено новое дело Столичные следователи возбудили еще одно уголовное дело после резонансного преступления, совершенного таксистом на Третьем транспортном кольце.

Общество Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.

Здоровье Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.