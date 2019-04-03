Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувьРБК 06:04
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
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Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:12
с чего всё началось
Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и "свести концы с концами", ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.РБКвчера в 22:00
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