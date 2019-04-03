Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувьРБК 06:04

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и "свести концы с концами", ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.

с чего всё началось

Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Экономика Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".

Единоборства Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Происшествия Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Журнал Минобороны сообщил о существовании в России боевой парапсихологии Взлом компьютера с помощью мысли Статья "Суперсолдат для войн будущего" полковника запаса Николая Пороскова из февральского номера журнала Минобороны "Армейский сборник" сообщает о методах парапсихологии, которыми владеют российские военные.

Политика Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию Как сообщает ТАСС, решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией было принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Наука Минсельхоз США прекратит эксперименты над кошками Министерство сельского хозяйства США закроет программу исследований токсоплазмоза, которая проводилась 37 лет и привела к гибели тысяч кошек.

Происшествия Ахмед Барахоев арестован на 10 суток Барахоев арестован на 10 суток, сообщил источник "Кавказского узла" в Ингушетии.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Авто Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes Строительство завода в России немецкий автоконцерн Daimler начал летом 2017 года. Проектная мощность - 25 тысяч автомобилей в год.

Политика Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.

Футбол «Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.

Общество Алексей Текслер намерен внедрять в Челябинске раздельный сбор мусора Врио губернатора намерен постепенно развивать систему раздельного сбора мусора и в других городах области.

Футбол «Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм.

Общество У Егора Крида закончился контракт с Black Star Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.

Космос Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".

Энергетика Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.

Футбол Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.

Происшествия Появилось видео взрыва в академии в Петербурге Часть разлетевшихся осколков стекла попадает в автомобиль автора видео. Взрыв в академии им. Можайского произошел днем 2 апреля.

Общество Проект Ледового центра на Красной Пресне отправлен на доработку Проект Ледового дворца, который планируется построить в Пресненском районе столицы (застройщик — «Новая Лига»), отправлен на доработку, сообщает пресс-служба Архсовета Москвы.